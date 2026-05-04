Кикбоксеры из Мариуполя показали высокие результаты на Кубке России в Ульяновске

Кикбоксеры из Мариуполя показали высокие результаты на Кубке России, который прошел в Ульяновске. В нем приняли участие более двух тысяч спортсменов из 67 регионов России. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

Там уточнили, что в состав сборной Донецкой Народной Республике по кикбоксингу вошли воспитанники мариупольских спортшкол «Фаворит» и «Атлетик».

- Юные мариупольцы показали высокие результаты. Так, Антон Кутан завоевал «золото», Марк Чих взял «серебро» и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, а Руслан Ибрагимов и Николай Гладкий стали бронзовыми призерами соревнований. Не менее успешно выступил и Нараян Дивакарян, подготовленный тренером-преподавателем по муай-тай Владимиром Казанцевым. Он завоевал серебряную медаль, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Ранее сообщалось, что боксеры из ДНР стали чемпионами международных соревнований «MINSK OPEN».

