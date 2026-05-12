В Донецке восстанавливают детский сад №319. Фото: Единый заказчик

В Донецке восстанавливают детский сад №319. Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к устройству новых инженерных систем. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе компании.

- Общая площадь ремонтируемого здания детского сада составляет более 2000 кв. метров. На объекте строители уже провели необходимые подготовительные работы, усилили несущие конструкции и стены, обновили кровлю и остекление, приступили к устройству внутренних инженерных систем и коммуникаций, - рассказали в пресс-службе.

После открытия детского сада на занятия смогут ходить порядка 200 малышей Ленинского района Донецка.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе начали восстанавливать школу на улице Волгодонской. Спортзал и столовую школы в Левобережном районе приморского города ДНР построят заново.

