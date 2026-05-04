В Мариуполе восстанавливают дом 1956 года постройки на проспекте Нахимова. Фото: «РКС-НР»

На проспекте Нахимова в Мариуполе строители восстанавливают многоквартирный дом 1956 года постройки. Подмосковные специалисты под руководством компании «РКС-НР» уже восстановили кровлю здания, заменили окна и двери, привели в рабочее состояние системы центрального отопления и электроснабжения.

Также строители отремонтировали места общего пользования, а сейчас ведут фасадные работы. Восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе возвращают к жизни одну из старейших школ города - №40, построенную в 1936 году. Здание пережило Великую Отечественную войну, но в 2022 году после прямых попаданий и пожаров деревянные перекрытия выгорели, а несущие конструкции потеряли прочность. Работы стартовали в начале 2024 года в рамках второй волны восстановления соцобъектов города.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Волошин

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Мариуполя Степан Волошин (подробнее)