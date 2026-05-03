На 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Волошин. Фото: ТГ/Кольцов

Мариуполь понес невосполнимую утрату: на 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Степан Волошин. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, он был истинным патриотом, чья жизнь стала символом мужества, стойкости и бесконечного служения своей Родине.

Для жителей Мариуполя ветеран был олицетворением несгибаемой воли. Его присутствие в жизни города служило живым уроком истории для молодежи и источником вдохновения для современников. Каждое слово ветерана и его многолетний жизненный опыт были пропитаны глубокой любовью к родной земле, которую он защищал с оружием в руках и восстанавливал в мирное время.

- Глубоко соболезную родным и близким Степана Васильевича. Его имя навсегда останется в наших сердцах и в истории освобожденного Мариуполя, - сказал Кольцов.

Степан Волошин родился 22 мая 1919 года. Он начал свой боевой путь в 20-летнем возрасте с Советско-финской войны 1939–1940 годов. Затем он поступил в военное училище и сразу после его окончания пошел защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. В ходе Великой Отечественной войны он прошел всю Европу, принимал участие в боях на Курской дуге, в освобождении Финляндии и Бессарабии, а День Победы встретил в Праге.

За свои подвиги Степан Волошин был награжден многочисленными орденами и медалями, включая орден «Красной Звезды». После войны он всю жизнь проработал на заводе в Мариуполе.

