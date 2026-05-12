НовостиОбщество12 мая 2026 13:21

Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе

В мариупольском спорткомплексе монтируют каркас под фальшпол и утепляют фасад
Владислав ГУЩИН
Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

В Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун». Заказ выполняет подрядчик «Модуль-Центр». Каждый день на объекте работают почти 94 специалиста из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Сейчас строители собирают опалубку для перекрытий, монтируют металлический каркас под фальшпол для зрительских мест и прокладывают воздуховоды. Фасад здания утепляют ветрозащитной плёнкой и закрывают аквапанелями по металлокаркасу. Параллельно тянут кабели структурированной кабельной системы и делают внутреннюю отделку.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление трамвайного депо силами строителей из города-побратима Санкт-Петербурга. Строители выполняют заделку рустов плит перекрытия и демонтажные работы, а также вывозят строительный мусор

Кроме того, количество специалисты по ремонту автомобилей в ДНР увеличилось. Это стало возможным благодаря итоговой аттестации по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», которая прошла на базе Мариупольского промышленно-технологического техникума.

