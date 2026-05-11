В драмтеатре Мариуполя прошел концерт «Мой дом - Донбасс!» к 12-й годовщине ДНР. Фото: Министерство культуры ДНР

В Мариупольском русском драматическом театре прошел праздничный концерт «Мой дом - Донбасс!», в котором выступили артисты и оркестр театра. Мероприятие приурочили к 12-й годовщине образования ДНР. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Вечер открылся исполнением Гимнов России и ДНР. Следом оркестр сыграл «Праздничную увертюру». В программе намеренно обратились к маю 2014 года, когда жители Донбасса выразили стремление быть частью большой Родины. Тема мужества и верности долгу нашла отражение в произведениях «Спят курганы темные» и «Защитникам Донбасса».

Особое внимание в программе уделили родному городу. В сопровождении оркестра прозвучали песни о красоте приазовских степей и моря. Драматические и героические страницы истории Мариуполя ожили в номерах «Не вставай на колени» и композиции «Мой Мариуполь».

Культурное многообразие края представили инструментальные номера оркестра и выступления артистов балета. Финальным аккордом концерта стали патриотические композиции «Русские маяки» и «Донбасс за нами».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе отметили 12 годовщину со дня образования Донецкой Народной Республики. Праздничное мероприятие прошло на Центральной площади города.

