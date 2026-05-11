В Мариупольском зоопарке родились волчата. Фото: Мариупольский зоопарк

В Мариупольском зоопарке рассказали, что у них родились волчата. На видео, которое опубликовали в пресс-службе, видно, что малыши ни на шаг не отходят от родителей и всячески пытаюсь держаться рядышком с мамой и папой.

- У нас в Мариупольском зоопарке родились такие вот прекрасные волчата. Папа Дик, мама Машка. Выглядят они, конечно, не особо приятно, поскольку сейчас сезон линьки, но как вылиняют будут очень красивыми, - говорит сотрудник зоопарка.

Родители волчат тоже оберегают новорожденных. Папа пытается закрывать своим телом малышей. Все это природные инстинкты, и, конечно же, в зоопарке за животными ухаживают, кормят и со всей любовью относятся к каждому.

- Это стайные животные, поэтому отец, также само наравне с матерью, заботиться о детях. В дикой природе он приносит добычу. Пока волчица кормит волчат, волк охотится и приносит добычу, - рассказал сотрудник зоопарка.

