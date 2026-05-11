Профессионалов по ремонту автомобилей в ДНР стало больше. Фото: Администрация Мариуполя

Количество специалисты по ремонту автомобилей в Донецкой Народной Республике увеличилось. Это стало возможным благодаря итоговой аттестации по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», которая прошла на базе Мариупольского промышленно-технологического техникума.

- В ходе экзамена обучающиеся продемонстрировали теоретические знания по устройству автомобилей, диагностике неисправностей и методам ремонта, а также выполнили практическое задание, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Итоговая аттестация прошла в рамках Республиканского проекта «Моя первая профессия».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовал сезон парусного спорта для детей. В приморском городе ДНР с 1965 года действует яхт-клуб, а при нем - кружки парусного спорта: для детей - постоянно, для взрослых - работали в советское время.

Кроме того, сообщалось, что студенты-строители побывали на трассе Р-280 «Новороссия» - обходе Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе подростки узнали о последних тенденциях на рынке труда

Служба занятости Мариуполя провела профориентационное мероприятие для молодежи (подробнее)