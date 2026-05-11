Мини-парусники для юниоров в прибрежной зоне Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зачастую парусный спорт воспринимается обывателем как очень взрослое и сложное занятие. Однако это один из самых полезных видов активности для детей. Уверенность в себе, ответственность, характер, командная работа - далеко не все черты, которые развивает этот вид спорта.

Тренировка по парусному виду спорта для юниоров в прибрежной зоне Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе с 1965 года действует яхт-клуб, а при нем - кружки парусного спорта: для детей - постоянно, для взрослых - работали в советское время.

В 2026 году в городе открылся четвертый сезон детского яхтенного спорта с момента освобождения. С наступлением уверенного весеннего потепления, в последних числах апреля, городской пирс запестрел красивыми парусниками. Маленькие яхты в море - секция предназначена для детей. Детская парусная яхта - это швертбот, то есть одноместный гоночный швертбот, предназначенный для начального обучения детей основам парусного спорта.

- Когда ребята всем туловищем наклоняются за борт яхты, занимая положение параллельно воде, - становится страшно, такое ощущение, что вот-вот перекинутся в воду. А для них это драйв - лететь под парусом на водной гряде, - сказала местная жительница Татьяна, наблюдающая за тренировкой молодых яхтсменов.

К слову, в прошлом году мариупольские яхтсмены впервые участвовали в крупнейшей регате - Геленджикской, где соревновались более 1300 участников из 10 стран и 38 регионов России.

