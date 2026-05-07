В Мариуполе подростки узнали о последних тенденциях на рынке труда

Молодым людям помогли в поиске своего профессионального пути. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе ознакомили подростков с особенностями современного рынка труда. 5 мая служба занятости населения провела для них профориентационную встречу «Все в твоих руках!». Об этом сообщили в администрации города.

Участниками мероприятия стали юные жители Мариуполя в возрасте от 14 до 18 лет, которые находятся в сложной жизненной или социально опасной ситуации. Профконсультант Юлия Башмакова провела для них обзор профессий и рассказала о возможностях портала «Работа России».

Для более эффективного усвоения материала были разработаны практические упражнения, такие как «Узнай свои возможности», «Учимся мыслить позитивно» и «План действий». Эти интерактивные задания помогли подросткам развить навыки анализа информации и моделирования рабочих сценариев.

По словам Юлии Башмаковой, ранняя профориентация для подростков, оказавшихся в непростых жизненных условиях, является ключевым фактором для их дальнейшей интеграции в общество и профессионального самоопределения.

- Это предоставляет таким ребятам значительные преимущества и дает реальный шанс на изменение жизни к лучшему, - отметила она.

