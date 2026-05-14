В Мариуполе завершили восстановление дома 1959 года постройки. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на проспекте Победы завершили восстановление дома 1959 года постройки. В нем строители отремонтировали кровлю и балконы, а также установили новые оконные блоки. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

Там добавили, что специалисты отремонтировали места общего пользования и отмостку здания. Кроме того, восстановлена работа всех инженерных систем, включая отопление, электроснабжение, холодное водоснабжение и канализацию.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя строители завершают ремонт многоквартирного дома.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе стартовало восстановление детского сада №46. Там строители проводят демонтаж и готовят здание к следующему этапу - восстановлению конструктивных элементов и устройству новой кровли.

