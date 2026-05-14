Три проекта благоустройства в Мариуполе претендуют на федеральное финансирование

Мариупольцы могут напрямую поспособствовать реализации значимых для города идей. Фото: Администрация Мариуполя

До завершения голосования по национальной программе «Инфраструктура для жизни» осталось меньше месяца. Мариуполь активно участвует в конкурсе, представив три перспективных проекта благоустройства. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Горожане имеют возможность поддержать один из них. Первый включает в себя комплексную реконструкцию площади Ленинского Комсомола и прилегающей аллеи в Приморском районе. Второй проект предполагает создание универсальных рекреационных пространств на бульваре Богдана Хмельницкого в Жовтневом районе. Третий проект нацелен на обустройство современной комфортной зоны отдыха на берегу реки Кальмиус в поселке Сартана Ильичевского района.

Антон Кольцов напомнил, что проекты, набравшие наибольшее количество голосов горожан, получат федеральное финансирование. Это значит, что мариупольцы могут напрямую поспособствовать реализации значимых для города идей.

Поддержать благоустройство территорий общего пользования в своем городском округе можно на портале «Госуслуги» по указанной ссылке.

- Каждый голос важен! - подчеркнул глава Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третий учебный корпус Мариупольского государственного университета восстановлен

В 2022 году университет имени А.И. Куинджи в Мариуполе был серьезно поврежден (подробнее)