В Мариуполе на проспекте Ленина завершили восстановление многоквартирного дома. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе на проспекте Ленина завершили восстановление многоквартирного дома. Ремонт выполнили строители «СК «Архонт» под руководством компании «РКС-НР».

Специалисты провели большой объем строительных и инженерных работ, чтобы вернуть здание к нормальной жизни. Они восстановили конструктивные элементы и кровлю, заменили окна и двери. В местах общего пользования отделали стены и потолки.

Также отремонтировали системы центрального отопления, электричества и газа. Полностью завершили фасадные работы - обновление внешнего облика дома было одним из важнейших этапов.

Ранее сообщалось, что на проспекте Металлургов в Мариуполе продолжают восстанавливать девятиэтажку, которая сильно пострадала в 2022 году.

Кроме того, в Жовтневом районе Мариуполя заканчивают реконструкцию пятиэтажки на проспекте Строителей, которая сильно пострадала в 2022 году в результате боевых действий. Больше всего досталось первому и четвертому подъездам. После пожаров их пришлось полностью снести и построить заново.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для мариупольских детей и молодежи провели «Праздник мяча»

Юные жители Мариуполя на «Празднике мяча» сами выбирала свой вид спорта по душе: футбол, волейбол, тэг-регби и гандбол (подробнее)