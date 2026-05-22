Для мариупольских детей и молодежи провели «Праздник мяча». Фото: MAX/Кольцов

В Мариуполе провели «Праздник мяча» для детей и молодежи. Физкультурно-спортивное мероприятие прошло на стадионе «Западный». Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Футбол, волейбол, тэг-регби и гандбол - разнообразие игровых дисциплин позволило юным мариупольцам выбрать вид спорта по душе и с головой погрузиться в его освоение, отточить индивидуальное мастерство и навыки командной работы, - рассказал Кольцов.

Он напомнил, что с 20 апреля жители Мариуполя могут бесплатно пользоваться спортивной инфраструктурой стадионов «Западный» и «Олимп». За это время зарегистрировали более тысячи посещений.

Ранее сообщалось, что в четвертую годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ в городе прошел масштабный концерт «Русские маяки». Торжество провели на сцене Мариупольского русского драматического театра.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе завершился Кубок Победы по футболу.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмены Мариуполя завоевали 12 золотых медалей на турнире по муай-тай в ДНР

Воспитанники спортшколы «Атлетик» показали высокий уровень мастерства, уступив лишь в одной схватке (подробнее)