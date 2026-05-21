В Мариуполе в День освобождения города прошел масштабный концерт. Фото: Минкультуры ДНР

В четвертую годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ в городе прошел масштабный концерт «Русские маяки». Торжество провели на сцене Мариупольского русского драматического театра. Об этом сообщили в Минкультуры ДНР.

- Мы привезли прекрасную, обширную программу, посвященную как Мариуполю, так и героям Великой Победы. В ней мы объединили усилия не только Москонцерта, но и вашего театра молодежи, и группы «Зверобой». Мы видим, как вырос этот город, стал прекрасен, как он развивается благодаря жителям, и нам важно быть здесь, в легендарном Мариуполе, вместе с вами, - рассказала солистка Москонцерта, ветеран боевых действий Татьяна Сорокина.

Зрители концерта услышали произведения о любви к родной земле, мужестве защитников Отечества и верности долгу.

Ранее сообщалось, что на Поклонной горе в Музее Победы в Москве открылась выставка «Мариуполь – город воинской славы».

