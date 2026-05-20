В Мариуполе отметили четвертую годовщину освобождения города от ВСУ. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариуполе отметили четвертую годовщину освобождения города от вооруженных формирований Украины. Глава городского округа Антон Кольцов совместно с председателем «Молодой Гвардии Единой России» Антоном Демидовым и руководителем МГЕР в ДНР Сергеем Добровольским возложили цветы к памятнику азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

- Завод «Азовсталь» стал одним из символов освобождения города. 20 мая 2022 года под натиском Вооруженных сил Российской Федерации и Донецкой Народной Республики здесь капитулировали остатки боевиков - в плен сдались 2439 человек. Тогда Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск, - рассказал Кольцов.

Он добавил, что в 2024 году меценаты восстановили памятник азовстальцам, который получил серьезные повреждения в ходе боевых действий.

Ранее Пушилин отметил, что Мариуполь выстоял благодаря стойкости жителей, которые верили в Россию.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Мариуполя поздравил жителей с четвертой годовщиной освобождения от ВСУ

Антон Кольцов сообщил, что более 90 военных получили медаль «За освобождение Мариуполя» (подробнее)