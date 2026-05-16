Спортсмены Мариуполя завоевали 12 золотых медалей на турнире по муай-тай в ДНР

Мариуполь представляли 13 воспитанников спортивной школы «Атлетик» под руководством тренеров Владимира Казанцева и Дмитрия Топузова. Фото: Администрация Мариуполя

Спортсмены из Мариуполя продемонстрировали блестящие результаты на открытом турнире ДНР по муай-тай, который прошел в селе Урзуф. Команда города завоевала 12 золотых медалей. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

В состязаниях приняли участие лучшие бойцы из различных населенных пунктов Республики, включая Донецк, Ждановку, Енакиево, Макеевку, Мариуполь и сам Урзуф. Мариуполь представляли 13 воспитанников отделения муай-тай спортивной школы «Атлетик» под руководством тренеров Владимира Казанцева и Дмитрия Топузова.

- Выступление мариупольцев завершилось триумфом - 12 золотых медалей и одна ничья, которую в напряженной схватке с опытным бойцом из Донецка решением судей добыл Нараян Дивкаран, - рассказали в администрации Мариуполя.

Сейчас мариупольские спортсмены начали готовиться к новым соревнованиям.

