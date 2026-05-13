Энергия трибун и зрелищные бои: В Урзуфе прошел масштабный турнир по тайскому боксу

Урзуф принял открытый турнир по тайскому боксу. Фото: t.me/Mangush_mo

В курортном поселке Урзуф состоялся открытый турнир по тайскому боксу (муай-тай), приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы. В спортивном мероприятии приняли участие более 40 спортсменов из разных уголков ДНР. Об этом сообщили в администрации Мангушского округа Республики.

Турнир прошел в местном парке отдыха. Его организаторами выступили Федерация муай-тай ДНР при поддержке Министерства спорта и туризма Республики, Центр спортивной подготовки №1 и местные власти.

На ринг вышли бойцы как младшей возрастной категории до 10 лет, так и взрослые опытные спортсмены. Зрители увидели 21 зрелищный поединок, каждый из которых был наполнен яркими эмоциями, техничными ударами и настоящей волей к победе.

- Каждый выход на ринг - это не только борьба за результат, но и уважение к памяти героев, подаривших нам мирное небо. Турнир стал настоящим праздником спорта, объединившим участников, тренеров, болельщиков и всех любителей муай-тай, - подчеркнули в администрации Мангушского округа.

Атмосфера турнира была поистине уникальной. Энергия трибун, бурная поддержка команд, эффектные бойцовские приемы и неподдельные эмоции сделали этот день незабываемым для всех присутствующих.

В рамках турнира достойно выступили и представители Мангушского муниципального округа. Так, спортсмены из села Урзуф стали победителями и призерами соревнований. Иван Чекалов занял первое место, Василий Чекалов - второе, Ярослава Оксак уверенно одержала победу в своей категории, а Антон Кутана из клуба «Сила Донбасса» завоевал второе место.

Яркие выступления спортсменов дополнили музыкальные поздравления от творческих коллективов Урзуфского сельского дома культуры.

- Поздравляем всех участников и желаем новых побед, ярких выступлений и только движения вперед! - отметили организаторы.

