В Мариуполе завершился Кубок Победы по футболу. Фото: MAX/Кольцов

В Мариуполе завершился Кубок Победы по футболу, который объединил 18 команд из Новоазовска, Гранитного, Мангуша, Чермалыка, Волновахи и в том числе из приморского города Донецкой Народной Республики.

- Все матчи проходили в упорной борьбе, а наибольшую волю к победе продемонстрировала команда «МГУ им. А.И. Куинджи». В финальной игре студенты в серии пенальти одержали победу и подняли над головой заслуженный кубок, - рассказал глава Мариуполя Антон Кольцов.

Турнир проходил на восстановленном стадионе «Западный», который по видеосвязи торжественно открывал Президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что спортсмены Мариуполя завоевали 12 золотых медалей на турнире по муай-тай в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе расширяют возможности для занятий спортом - и для детей, и для взрослых. В рамках госпрограммы «Спорт России» в городе восстанавливают два стадиона спорткомплекса «Лидер» и плавательный бассейн спортивной школы «Фаворит».

