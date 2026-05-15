В Мариуполе восстанавливают два стадиона «Лидера» и бассейн «Фаворита»

В Мариуполе расширяют возможности для занятий спортом - и для детей, и для взрослых. В рамках госпрограммы «Спорт России» в городе восстанавливают два стадиона спорткомплекса «Лидер» и плавательный бассейн спортивной школы «Фаворит». Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

После открытия на этих объектах горожане смогут заниматься футболом, воркаутом, бегом, плаванием, волейболом и баскетболом. Уже сейчас во всех районах Мариуполя работают 44 спортивные секции. Их посещают больше 2900 детей и свыше 70 взрослых - в возрасте от 24 до 79 лет.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Мариуполя примет участие в бою по муай-тай в Екатеринбурге. 19-летний Нараян Дивакаран стал первым в Донецкой Народной Республике мастером спорта России по муай-тай. Его оппонентом станет Даниил Царионов. Он победитель первенства России и обладатель Кубка России по муай-тай.

