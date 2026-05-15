Спортсмен из Мариуполя примет участие в бою по муай-тай в Екатеринбурге. Как сообщили в Администрации Мариуполя, 19-летний Нараян Дивакаран стал первым в Донецкой Народной Республике мастером спорта России по муай-тай.

- Он также является призером Первенства мира, обладателем Кубка России и призером чемпионата России. Екатеринбургская публика увидит мариупольского тайбоксера с псевдонимом «Черная Молния» в рамках RCC Muaythai, - рассказали в Администрации городского округа.

Оппонентом Нараяна Дивакарана станет Даниил Царионов. Он победитель первенства России и обладатель Кубка России по муай-тай.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прошел легкоатлетический забег «1418: в духе единства», организованный отделом физкультуры и спорта городской администрации. Участниками стали спортсмены разных возрастов.

Кроме того, сообщалось, что мариупольские боксеры привезли три золота и серебро с Открытого ринга в Макеевке.

