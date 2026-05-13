В Мариуполе прошел легкоатлетический забег «1418: в духе единства», организованный отделом физкультуры и спорта городской администрации. Участниками стали спортсмены разных возрастов. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Мероприятие приурочили сразу к двум датам - Году единства народов России и годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Число 1418 в названии напоминает, сколько дней длилась война.

Организаторы подчеркнули, что забег должен популяризировать массовый спорт и лёгкую атлетику, привлекать людей к здоровому образу жизни и воспитывать молодёжь в духе уважения к подвигам предков.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун». Ремонт выполняет подрядчик «Модуль-Центр». Каждый день на объекте работают почти 94 специалиста из Санкт-Петербурга.

