Мариупольские боксеры привезли три золота и серебро с Открытого ринга в Макеевке. Фото: АГО Мариуполь

Мариупольские боксеры успешно выступили на Открытом ринге в Макеевке и вернулись домой с наградами. Турнир проходил среди юношей и девушек 2010–2011 годов рождения, а также юниоров и юниорок 2008–2009 годов. Организатором выступила спортивная школа №2 Макеевки. Спортивное мероприятие было приурочено ко Дню Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Честь Мариуполя на соревнованиях защищали воспитанники спортивной школы «Олимпия»: Константин Соловьев и Иван Юнгблод (тренеры-преподаватели Семен Репецкий и Сергей Сухомлин), а также Александр Татар и Арсений Твердохлебов (тренер-преподаватель Валерий Черенков).

Все мариупольские спортсмены поднялись на пьедестал. Арсений Твердохлебов, Константин Соловьев и Иван Юнгблод стали победителями турнира, а Александр Татар завоевал серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовал сезон парусного спорта для детей. В прибрежной зоне городского пляжа проходят тренировки молодых спортсменов на парусных яхтах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессионалов по ремонту автомобилей в ДНР стало больше

На базе Мариупольского промышленно-технологического техникума прошла итоговая аттестация по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» (подробнее)