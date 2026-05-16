В Мариуполе прошел городской турнир по пулевой стрельбе

Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе состоялся захватывающий городской турнир по пулевой стрельбе, собравший на одной площадке самых метких и целеустремленных юных спортсменов. Как сообщили в администрации городского округа, соревнования проходили на базе Мариупольского стрелкового спортивно-технического комплекса РОО «ДОСААФ».

Участниками турнира стали юноши и девушки - воспитанники МБУ ДО СШ «Меотида» и ГБУ ДО ДНР «Донбасс». Вместе с опытными членами Региональной федерации спорта по пулевой стрельбе они продемонстрировали свое мастерство в различных дисциплинах.

- Ребята соревновались в упражнениях по стрельбе из пневматического пистолета ПП-20, винтовки пневматической ВП-20 и винтовки пневматической по движущейся мишени ВП/ДМ-20, - рассказали в мэрии.

Участники показали отличные результаты, проявив концентрацию и точность. Победители и призеры турнира были отмечены почетными грамотами и медалями.

