В Мариуполе восстановили дом на проспекте Нахимова.

В Мариуполе восстановили трехэтажный жилой дом на проспекте Нахимова. Работы выполнили строители компании «РСМ» под руководством «РКС-НР».

В доме давно не было планового ремонта, обветшало как само здание, так и инженерные коммуникации. Физический износ здания на момент обследования составил 59,66%. Специалисты обновили кровлю, модернизировали систему отопления, заменили двери и окна, отремонтировали балконы. Также подмосковные строители обновили фасад.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что строители завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Ремонт проводили под руководством «РКС-НР». Строители произвели капитальный ремонт кровли дома, установили новые оконные и дверные блоки.

Кроме того, в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов.

