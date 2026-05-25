В Мариуполе задержали 25 человек за тонировку, не соответствующую техрегламенту

В Мариуполе сотрудники ОГИБДД УМВД России «Мариупольское» задержали 25 человек за тонировку, не соответствующую техническому регламенту. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.
- В ходе рейда 25 водителей были привлечены к административной ответственности за управление автомобилями с затемнением стекол, превышающим допустимые нормы, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там напомнили водителям, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70 процентов. Исключением являются автомобили с бронированным стеклами. Для них допустимый минимум составляет 60 процентов.
Ранее сообщалось, что в Макеевке сотрудники Госавтоинспекции УМВД России провели масштабную профилактическую операцию «Номерной знак». Во время рейда правоохранители тщательно осматривали состояние регистрационных знаков на автомобилях.
