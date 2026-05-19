В Мариуполе проводят профилактические акции по предупреждению ДТП. Фото: МВД по ДНР

В Мариуполе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

- Особое внимание инспекторы уделяют пресечению грубых нарушений ПДД: проезда на запрещающий сигнал светофора, игнорированию стоп-линии, а также перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в МВД по ДНР.

В пресс-службе ведомства добавили, что отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют безопасности юных пассажиров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Мариуполя провели профилактические рейды в точках продажи мототехники. Полицейские разъяснили продавцам и покупателям правила эксплуатации двухколесного транспорта и раздали тематические памятки.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе задержан серийный вор, взламывавший замки и проникавший в дома.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Население Мариуполя выросло до 330 тысяч человек

Численность населения Мариуполя достигает на данный момент 330 тысяч человек - это втрое больше, чем в первые месяцы СВО (подробнее)