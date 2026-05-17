Население Мариуполя выросло до 330 тысяч человек

Численность населения Мариуполя сейчас достигает 330 тысяч человек - это в три раза больше, чем в первые месяцы после начала специальной военной операции. Такие данные сообщил ИС «Вести» замглавы администрации города Игнат Яремчук.

До СВО в Мариуполе жили около 500 тысяч человек. В апреле 2022 года население сократилось до 100 тысяч. Сегодня, благодаря рабочим местам, инфраструктурным проектам и стройкам, количество жителей выросло до 320–330 тысяч.

Яремчук отметил, что в планах федерального правительства - вернуть прежнюю численность в полмиллиона человек и даже превысить ее. Власти видят в этом большой потенциал.

Ранее сообщалось, что инвестор, который будет восстанавливать мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, приступил к поэтапной реализации проекта. Сейчас он начинает выполнять планы, согласованные с федеральным Правительством и Минпромторгом.

