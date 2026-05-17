В Мариуполе приступили к поэтапному восстановлению металлургического комбината Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инвестор, который будет восстанавливать мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, приступил к поэтапной реализации проекта. Об этом сообщил «Вестям» замглавы администрации города Игнат Яремчук.

По его словам, инвестора уже определили. Сейчас он начинает выполнять планы, согласованные с федеральным Правительством и Минпромторгом. Какими именно будут масштабы, этапы и направления - черная металлургия или обогащение - будут решать министерство и сам инвестор, исходя из рыночной ситуации.

ММК имени Ильича - крупнейшее предприятие ДНР. Его основали в 1897 году. Комбинат выпускает чугун, прокат, слябы и другую продукцию.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе расширяют возможности для занятий спортом - и для детей, и для взрослых. В рамках госпрограммы «Спорт России» в городе восстанавливают два стадиона спорткомплекса «Лидер» и плавательный бассейн спортивной школы «Фаворит».

