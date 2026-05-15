В Мариуполе провели профилактические рейды в точках продажи мототехники. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Госавтоинспекции Мариуполя провели профилактические рейды в точках продажи мототехники. Полицейские разъяснили продавцам и покупателям правила эксплуатации двухколесного транспорта и раздали тематические памятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Там напомнили, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и при наличии категории «М». Легкими мотоциклами с объемом двигателя до 150 кубических сантиметров и максимальной скоростью не более 60 километров в час разрешено управлять также с 16 лет, но уже с категорией «А1». В остальных случаях нужна категория «А».

Перевозить пассажиров на мотоцикле можно только водителям, у которых есть стаж управления транспортными средствами категории «А» или подкатегории «А1» не менее двух лет. При этом место для пассажира должно быть оборудовано, а шлемы застегнуты. Детей до 12 лет на заднем сиденье без специального удерживающего устройства перевозить строго запрещено.

За вождение без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Если водитель младше 16 лет, протокол составляют на родителей.

