Почти 50 подростков из Мариуполя отдохнули в городе Покров Владимирской области

Порядка 47 подростков из Мариуполя отдохнули в городе Покров Владимирской области. Это ребята в возрасте от 12 до 17 лет, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации и пострадали в результате боевых действий. Они побывали в оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь» в поселке Сосновый Бор.

- Специалисты разработали для юных мариупольцев особую программу восстановления психоэмоционального состояния, которая включила ежедневные творческие мастерские, иппотерапию, водные прогулки на сапах и каноэ, экскурсию на Демиховский машиностроительный завод и знакомство с производством «Покровского пряника», - рассказал глава Мариуполя Антон Кольцов.

Он выразил благодарность губернатору Владимирской области Александру Авдееву и Главе ДНР Денису Пушилину от ребят и их родителей.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Мариуполя примет участие в бою по муай-тай в Екатеринбурге. 19-летний Нараян Дивакаран стал первым в ДНР мастером спорта России по муай-тай.

