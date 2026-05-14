Чем удивят артисты Мариупольского театра зрителей в шести городах России

Артисты Мариупольского драмтеатра отправятся на гастроли по шести городам России. Фото: Мариупольский драмтеатр

Артисты Мариупольского республиканского академического русского драматического театра представят свои спектакли в шести городах России. Выступления пройдут в Выборге, Пскове, Великом Новгороде, Лодейном Поле, Твери и Вышнем Волочке.

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, в большинстве этих городов артисты представят свои спектакли впервые. Исключением остается только город Выборг.

– Сегодня как никогда важно сохранять единое культурное пространство, и такие туры позволяют нам чувствовать себя частью большой театральной семьи России. Мы впервые посетим большинство городов этого тура, и это огромная ответственность – представить культуру Мариуполя на высоком академическом уровне, – сказала руководитель гастрольно-фестивального направления театра Яна Шепель.

Она добавила, что постановки театра искренне полюбились мариупольскому зрителю. Теперь артисты надеются, что жители большой России встретят их не менее тепло и радушно.

Для взрослых зрителей мариупольский театр подготовил водевиль «Любимчик императрицы». Сюжет постановки опирается на исторический анекдот из записок французского посла при дворе Екатерины II и строится на череде комедийных ситуаций.

А юные зрители увидят музыкальную сказку «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гернет. Постановка представляет собой динамичное зрелище с оригинальными хореографическими номерами и песнями, предлагая новое прочтение известной истории о приключениях Ивана-царевича.

Как уточнили в Минкультуры Республики, этот гастрольный тур является частью масштабной программы, которая стартовала в 2022 году.

