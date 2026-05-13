«Произведение, которое никогда не устареет»: Артисты «Донбасс Оперы» представили обновленный балет «Собор Парижской Богоматери»

Артисты «Донбасс Оперы» представили обновленный балет «Собор Парижской Богоматери». Фото: «Донбасс Опера»

На сцене «Донбасс Оперы» артисты представили обновленный балет «Собор Парижской Богоматери». С этим же спектаклем балетная труппа отправится на гастроли по городам юга России.

– В целом спектакль затрагивает всегда насущные темы для всего человечества. Он буквально повествует о судьбе, что никогда и никуда не деться от того, что должно произойти. Мы везем параллельные в этом плане спектакли. Регион также затрагивает тему судьбы, любви, боли, потерь, неоправданных надежд, как и «Собор Парижской Богоматери». Это классическое произведение, которое никогда не устареет и не перестанет быть актуальным, – рассказала исполнительница партии Эсмеральды Анастасия Дранова.

Она добавила, что спектакль всегда тепло принимается зрителями и дарит яркие эмоции.

– Я давний поклонник «Донбасс Оперы» и стараюсь многие спектакли смотреть не один раз. «Собор Парижской Богоматери» – это было очень давнее мое посещение. Сейчас очень интересно сравнить две постановки, ведь теперь другой состав танцует. Новые зрители придут посмотреть на наших артистов, и я думаю, они их не разочаруют. Наши постановки всегда заслуживают самых больших оваций, самых искренних и теплых эмоций, – рассказала поклонница «Донбасс Оперы» Леся.

Артисты показали иное сценическое воплощение по мотивам бессмертного произведения Виктора Гюго, сделав акцент на характерах и чувствах героев.

– Прежде всего обновленный спектакль нам хотелось показать нашему зрителю, так сказать, на его суд. А потом уже везти его на гастроли, которые мы безумно ждем, чтобы насладиться новыми впечатлениями и познакомиться с новыми людьми, – рассказал заслуженный артист ДНР Константин Якивец.

