Жителей столицы Донецкой Народной Республики продолжают радовать насыщенной культурной программой. Спектакли, концерты и другие различные выступления артистов не затихают ни на день. А мы в свою очередь расскажем, какие постановки пройдут в учреждениях культуры Донецка с 11 по 17 мая 2026 года.

ДОНБАСС ОПЕРА

12 мая в 11:00 и 13:00 – «Мы рождены в СССР». Донецкий ботанический сад. Концерт в одном отделении, 16+

15 мая в 17:00 – «Весенняя симфония». Концерт в одном отделении, 16+

Музыка Моцарта, Чайковского, Пуччини, Верди и других.

16 мая в 15:00 – Александр Вертинский «Под маской Пьеро». Концерт в одном отделении, 12+

Как говорили современники Александра Вертинского, Вертинский и его искусство представляли собой феномен почти гипнотического воздействия не только на обывателей, но и на взыскательную элитарную аудиторию. Он создал совершенно особый жанр музыкальной новеллы – «песни Вертинского» – жанр, которого еще не было в русской культуре. Это его фантазийный мир с представлением своеобразной галереи символов, перенесения человеческих эмоций на неодушевленные предметы, использования экзотических названий и неожиданных сравнений.

17 мая в 15:00 – спектакль «Кофейная кантата». Кантата в одном действии, 16+

Старый Шлендриан хочет отучить свою дочь Лисхен от кофе, к которому она очень пристрастилась. Шлендриан пытается придумать наказание для Лисхен, но она соглашается на любое неудобство ради кофе. Отец обещает не выдавать ее замуж, пока она не откажется от напитка. Лисхен делает вид, что соглашается, а в голове у нее рождается хитрая идея.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.М.БРОВУНА

11 мая в 12:00 (гостиная на Садовом) – премьера «Обнимая небо». Музыкальная история в одном действии, 12+

Это музыкальная история о людях простых и искренних, чьи сердца полны надежды и любви.

Ночь у костра растопит лёд молчания, станет временем для разговоров, откровений, копившихся годами, робких надежд на будущее. А когда иссякнут слова, тогда родится песня, наполненная искренними чувствами и сокровенными мечтами. В каждой ноте – биение сердца, в каждом слове – отголоски пережитого.

11 мая в 15:00 (основная сцена) – премьера «Рейвенскрофт. Поместье ворона». Детектив, 18+

Классический закрытый детектив. Уединённый особняк, пять женщин, убийство. Или несчастный случай? Инспектор Раффинг напряжённо ведёт расследование и пытается найти правду в запутанной паутине безудержной женской фантазии, которая соткана легко и даже весело. Как и положено в качественном детективе, развязка – непредсказуема.

11 мая в 15:00 (сцена на Садовом) – премьера «Так не бывает!». Водевиль, 16+

Приготовьтесь к взрыву смеха, вихрю страстей и комедии! На сцене искусно сплетутся любовь и вражда, неприступность помещиц и благородство гусаров, а проделки слуг приведут к неожиданным перипетиям судьбы. Погрузитесь в атмосферу блеска и интриг!

Отбросьте прочь оковы будничной тоски и распахните двери в пленительный мир водевиля, где смех льётся рекой, а душа поёт! «Так не бывает!» – это не просто спектакль, это лекарство от хандры и билет в волшебный мир, где всё возможно, а любовь торжествует!

12 мая в 15:00 (сцена на Садовом) – Три шутки («Медведь. Предложение. Юбилей»), 12+

В этом спектакле всё перевернуто с ног на голову: ссора заканчивается свадьбой, сватовство – ссорой, а торжественное мероприятие – нелепой путаницей. И всё это происходит не с привыкшими ко всему современниками, а с благородными и воспитанными дворянами конца ХІХ века. А ведь до жизни такой их довел истинный знаток нравов русского дворянства, человек, обладающий тонким чувством юмора, Антон Павлович Чехов. Три шутки разыгрываются шестью актёрами в сопровождении оркестра и патефона и раскрывают перед зрителями все особенности мира Чехова.

15 мая в 17:00, 16 и 17 мая в 15:00 (основная сцена) – премьера «Донна Роза». Музыкальная комедия, 16+

Весёлая, остроумная, яркая, музыкальная комедия о поисках счастья и любви. Но если одни влюбляются в прекрасных дам и безуспешно пытаются рассказать им о своих чувствах, то другим кружит голову миллионное состояние в денежном эквиваленте. Ситуация кажется неразрешимой и безвыходной. На свои места всё расставляет находчивая и обворожительная тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах много диких обезьян.

17 мая в 11:00 и 14:00 (сцена на Садовом) – премьера «Карлсон». Музыкальная комедия, 6+

Любишь мечтать и фантазировать? Тогда однажды в твоей жизни появится ОН – Карлсон, который живёт на крыше! Лучший в мире пылесосчик, чихальщик, ценитель плюшек и самый верный друг. Этот мастер веселых затей и повелитель озорства способен запугать воров, укротить домомучительницу и при этом сохранить полное спокойствие. Он обязательно научит тебя не забивать голову ерундой и никогда не унывать. Если за окном темно, а над крышами зажглись ночные звёзды, знай – он где-то рядом. Открывай окна, звони в колокольчики и готовься к самым ярким эмоциям! Слышишь? Кажется, это он!

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

13 мая в 16:00 – хиты Франции, 12+

Вокал: Валерия Валявская, Константин Шатохин, Артем Шандра, Кристина Катело, Анна Братусь, Андрей Черный.

14 мая в 16:00 – «Погода в доме». Программа, посвященная Международному Дню семьи, 12+

Вокал: Екатерина Гладышева, Кристина Катело, Валерия Валявская, Юлия Кузина, Николай Бобровский, Антоний Селиванов, Дмитрий Читах, Татьяна Сидякина, Константин Шатохин.

15 мая в 16:00 – «Казак-бэнд»: С любовью к Донбассу. Казачьи песни, романсы, современные казачьи песни, 12+

Вокал: Олег Родин, Иван Деркач, Юлия Кузина, Анна Кишман, Артём Шандра, Андрей Чёрный, Кристина Катело, Татьяна Сидякина, Даниил Могильный, Валерия Валявская, Альберт Алексеенко, Николай Бобровский, Анастасия Рыжикова, Константин Шатохин, Екатерина Гладышева.

16 мая в 12:00 – «Все, что в жизни есть у меня», 12+

В исполнении артистов филармонии прозвучат знаменитые песни «Доктора Шлягера»: «Ягода-малина», «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет», «Льётся музыка».

16 мая в 16:00 – «Касаясь воздуха». Мировая классика в уникальном исполнении, 12+

Прозвучат произведения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, П. Чайковского, Дж. Гершвина.

17 мая в 13:00 – Романсы из кинофильмов, 12+

17 мая в 16:00 – Саундтрек-шоу. Избранные хиты. Музыка для хорошего настроения, 12+

В программе в аранжировках Михаила Мартыненко прозвучат композиции: «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Who wants to live Forever», «Sky fall», «Guardians of the Galaxy», «The Lord of the Rings» и другие.

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

11 мая в 14:00 – «Левша», 12+

Спектакль «Левша», в котором фантастика переплелась с вечными реалиями жизни – это драматический фарс «с человечкиной душой» по мотивам одноименной повести Николая Лескова. Рассказ о бесконечной щедрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойденных тульских мастерах. Он поднимает вопросы о предназначении каждого из нас, о Божьем даре, о роли человека в жизни страны и об ответственности за будущее.

15 мая в 17:00 – «ЛюТи». Невероятное событие в двух действиях, 16+

В дверь немолодой женщины позвонили. В ответ на вопрос «Кто?» последовало объяснение в любви. Открывая странному незнакомцу дверь, женщина и не подозревала, что открывает своё сердце великому светлому чувству. Неожиданный финал заставляет задуматься о том, что даже в самой непростой ситуации чувство сострадания помогает выжить в нашем сложном мире и дождаться своего счастья.

16 мая в 11:00 – Проект «ТЕАТРиК» спектакль: «Дядя Степа Михалков». Театрализованное путешествие, 3+

16 мая в 14:00 – спектакль «Бесы». Драма в двух действиях, 16+

В жизнь небольшого уездного городка врывается вихрь сокрушительных событий, которые поначалу кажутся загадочно-мистическими. Причиной всем видится молодой блистательный красавец, жизнь которого соткана из тайн, невероятных любовных историй и страшных подозрений. Но, вскоре выясняется, что им самим и всей стихией цинично и продуманно управляет некто иной.

17 мая в 11:00 – «Три поросенка». Музыкальный спектакль по мотивам английских сказок, 6+

Музыкальное представление по пьесе Олега Александрова «Три поросёнка» – это легкий музыкальный спектакль для самых маленьких зрителей. Его главные герои – неунывающие поросята, проходят нелёгкие испытания и понимают, что можно многого добиться, если действовать сообща, а прилежный труд и настоящая дружба победят и волка, и все беды.

17 мая в 16:00 – «Алые паруса». Музыкальная феерия в двух действиях, 12+

Музыкальная феерия «Алые паруса» по мотивам произведений Александра Грина – это история о том, как нелегко верить в свою мечту, как важно хранить надежду и беречь свою веру в океане безверия. О том, что каждый вечер кто-то обязательно должен зажигать огни маяка, даже если к берегу уже сто лет не причаливал ни один корабль.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

15 мая в 11:00 и 16 мая в 14:00 – «День рождения Солнышка». Спектакль, 0+

Когда солнце садится за горизонтом, лес просыпается от тишины и начинает готовиться к важному событию. Все обитатели леса собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения своего самого яркого друга — Солнышка. Друзья приготовили множество сюрпризов и приключений, чтобы сделать этот день незабываемым. Присоединяйтесь к нам на волшебный праздник дружбы и радости!

15 мая в 12:00 и 16 мая в 11:00 – «Кошкин дом», 6+

«Кошкин дом» — история по мотивам известной детской песенки и одноимённой пьесы Самуила Маршака. В уютном городе живёт богатая Кошка, окружённая блестящим обществом: бородатым Козлом, сладкоголосым Петухом с наседкой и не самой воспитанной Свиньёй. Для них в доме всегда готовы угощения и развлечения, а вот бедным племянникам-Котятам места на празднике не находится.

17 мая в 11:00 – «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем». Спектакль о настоящей дружбе, 0+

Главный персонаж спектакля — задира и вредина, не хочет ни с кем дружить и думает лишь о своих интересах. Но встреча со Звёздочкой меняет в нём отношение к окружающим и помогает прийти к выводу, что друг — один из самых ценных подарков, которые преподносит жизнь.

17 мая в 13:00 – «Считаю до пяти», 0+

Этот спектакль о дружбе и любви. А ещё о том, что в трудные минуты жизни необходимо преодолевать свой страх. Иногда это гораздо проще, чем кажется.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

11 и 16 мая в 12:00 - «Цирк на воде – Царство фонтанов», 0+

В «Царстве фонтанов» во времена богатырей и русалок жили юноша и девушка. Их сердца были полны любви, но они не догадывались о страшном будущем. Царевне предстояло стать жертвой чёрных чар, а богатырю вместе с друзьями — пройти через испытания, чтобы спасти любовь.

На своем пути герои разгадают загадку райского сада с попугаями, посетят пещеру хозяйки тёмного мира со змеями и крокодилами, извилистая дорога приведёт их в водный град морских котиков, а затем на пристань, где их встретят шимпанзе и павианы.

