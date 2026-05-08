«Плакала с первого до последнего номера»: В Донецком театре кукол прошел реквием-концерт «Поклонимся…»

В Донецке прошел реквием-концерт «Поклонимся…». Фото: Министерство культуры ДНР

В преддверии Дня Победы на сцене Донецкого театра кукол состоялась премьера уникальной музыкально-драматической постановки «Поклонимся…». Концерт-реквием перенес зрителей в атмосферу последних часов перед боем, раскрыв сокровенные мысли и чувства солдат Великой Отечественной войны через их фронтовую почту. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Сюжет постановки сосредоточен на моменте затишья в окопах, когда бойцы получают долгожданные письма из дома. Вдохновляющие строки, полные любви и надежды, оживали на сцене, связывая суровое военное настоящее с мирным прошлым и мечтами о будущем. Эмоциональное воздействие спектакля усиливалось использованием архивных видеокадров, мощным музыкальным сопровождением и проникновенным чтением писем артистами театра.

- Плакала с первого и до последнего номера и не только я. Браво и низкий поклон всем, кто принял участие в этой глубокой постановке, - поделилась впечатлениями зрительница Виктория Забояркина.

Особое внимание организаторы уделили интерактивной части мероприятия. Перед началом концерта каждому посетителю вручили символические «письма-треугольники» - приглашение к участию в патриотической акции «Улица Героя». Эта инициатива призвана напомнить горожанам о подвигах тех защитников Родины, чьи имена носят улицы Донецка.

Генеральный директор и художественный руководитель театра Ольга Арутинова подчеркнула, что подобные мероприятия выходят за рамки обычного культурного события.

- В нашей стране память о героях Великой Отечественной свято чтут, и мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся с поля боя. Этот концерт помогает объединить людей и сохранить живую связь с нашим героическим прошлым, - отметила она.

Ранее сообщалось, что в Снежном прошел легкоатлетический марафон «Забег Победы 2026».

