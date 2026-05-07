«Дух победы наполняет сердца»: Ветеран боевых действий Владимир Железной стал почетным гостем легкоатлетического пробега в Снежном

В Снежном прошел «Забег Победы». Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

В Снежном прошел легкоатлетический марафон «Забег Победы 2026», объединивший учеников школы №12. Это традиционное спортивное мероприятие посвящено подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Марафон стал символом живой связи поколений и глубокого уважения к истории, напоминая молодежи о мужестве тех, кто 81 год назад отстоял свободу нашей Родины. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Почетным гостем праздника стал ветеран боевых действий Владимир Железный, который находится на сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Владимир Александрович - защитник Донбасса, принимавший участие в ожесточенных сражениях за Саур-Могилу и освобождавший Ясиноватую. Его боевой путь, отмеченный государственными наградами, служит для подрастающего поколения наглядным примером воинской доблести и беззаветной преданности своей земле.

Обращаясь к юным участникам забега, ветеран провел историческую параллель между событиями 1945 года и современной защитой Отечества. Он отметил, что нынешние воины России продолжают дело своих прадедов, очищая мир от нацизма.

- Я желаю каждому из вас, чтобы дух победы наполнял ваши сердца, вел вас к новым свершениям и успехам. С наступающим праздником! И пусть будет скорой наша победа, - сказал ветеран боевых действий.

Забег Победы» в Снежном не только помог почтить память героев, но и стал мощным стимулом для популяризации здорового образа жизни. Школьники продемонстрировали отличную физическую подготовку и силу духа, получив заряд положительных эмоций.

