Верность дедовским урокам мужества: Ветеран СВО Сергей Архипов рассказал о своих героических предках

Сергей Архипов – защитник Донбасса, ветеран специальной военной операции. Его прадед в 1914 году командовал взводом конной разведки под Нарвой, а дед в годы Великой Отечественной войны оборонял Севастополь и освобождал Донбасс, получил пять ранений и 17 боевых наград. Сам Сергей в 2022 году сменил государственную службу на командование взводом огневой поддержки на Херсонском направлении и доказал верность дедовским урокам мужества. Он бережно хранит память о своих героических предках.
- Фотографий прадедушки Архипа не осталось, но мы знаем о его героическом пути. С 1914 года он принимал участие в боевых действиях в Первую мировую войну. Его на фронт под Либавой и Нарвой (Латвия и Эстония). В звании фельдфебеля он командовал взводом конной разведки, - рассказывает Сергей Архипов. - Прошло 27 лет и снова враг вероломно напал на нашу страну. Мой дед с первых дней Великой Отечественной войны отправился на фронт. Он прошел с боями тысячи километров, участвовал в обороне Севастополя, защищал и освобождал Кубань и Донбасс, получил пять ранений: под Волновахой, Севастополем, Новороссийском. Награжден 17 орденами и медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За боевые заслуги», «Медалью Жукова». Орден «Красной Звезды» за 1 сбитый и 1 подбитый самолеты получил в первый день высадки на севастопольскую землю.
После войны Сергей Архипович проработал 56 лет в школе учителем географии, являлся членом Русского географического общества, писал стихи, очерки и романы, печатался в газетах. В стихотворении «Малая Земля» он передал весь ужас войны:
«Грохочут бомбы, завывая,
Стальных осколков свист и вой
И волны брызгами взлетая
Идут на берег словно в бой.
Клочок земли Новороссийской
Горит огнем то там, то тут
Потом клочок родной и близкий
«Землею Малой» назовут.
Земля мала, но бой великий
Она вела здесь двести дней,
Она дороже всех реликвий:
Здесь кровь моя и кровь друзей.
Здесь промежутков нет у боя
Здесь бой один, как длинный взрыв,
Он небо сине-голубое
Багровым пламенем закрыл.
А черный дым дышать мешает
Глаза слезятся, звон в ушах…
Без стона друг мой умирает
Гранату сжав в своих руках.
Земля качалась под ногами
И море вздыбилось волной,
Вой самолетов, треск над нами
И гром на пристани Лесной.
Бои на море, у причалов,
И фронт везде, здесь нет тылов
В дыму «Полундр-р-а-а!» прокричали:
Ведет в атаку Ботылев.
И с гор Кавказа до Алтая
До стен великого Кремля
Прошла, на подвиг подымая,
На битву «Малая Земля».
А так о днях освобождения Донбасса Сергей Архипович вспоминал в своей автобиографии:
«О наградах не думали... В бою под Волновахой было так «жарко», что стволы орудий не успевали остывать. Стрелять приходилось и по приборам и прямой наводкой, волна за волной бесконечной полосой шли и шли немецкие бомбардировщики, сплошным потоком рядом с дорогами тянулись беженцы».
Сергей Архипов говорит, что в 2022 году, когда был мобилизован и встал в ряды защитников Донбасса, часто вспоминал о подвиге своих дедов.
- Я служил на Херсонском направлении, командовал взводом огневой поддержки, с честью исполняя военные обязанности, - рассказывает Сергей. - В декабре 2022 года был комиссован, прошел курс реабилитации. Вернулся на государственную гражданскую службу в Донецке и обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Сейчас занимаюсь волонтерской деятельностью, участвовал в патриотических уроках мужества для подрастающего поколения в Ставропольском крае, на Алтае, Новосибирской и Амурской областях. Я считаю это важным, так как сам хорошо помню уроки деда и горжусь им.
