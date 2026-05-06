Верность дедовским урокам мужества: Ветеран СВО Сергей Архипов рассказал о своих героических предках

Сергей Архипов. Фото: Личный архив

Сергей Архипов – защитник Донбасса, ветеран специальной военной операции. Его прадед в 1914 году командовал взводом конной разведки под Нарвой, а дед в годы Великой Отечественной войны оборонял Севастополь и освобождал Донбасс, получил пять ранений и 17 боевых наград. Сам Сергей в 2022 году сменил государственную службу на командование взводом огневой поддержки на Херсонском направлении и доказал верность дедовским урокам мужества. Он бережно хранит память о своих героических предках.

- Фотографий прадедушки Архипа не осталось, но мы знаем о его героическом пути. С 1914 года он принимал участие в боевых действиях в Первую мировую войну. Его на фронт под Либавой и Нарвой (Латвия и Эстония). В звании фельдфебеля он командовал взводом конной разведки, - рассказывает Сергей Архипов. - Прошло 27 лет и снова враг вероломно напал на нашу страну. Мой дед с первых дней Великой Отечественной войны отправился на фронт. Он прошел с боями тысячи километров, участвовал в обороне Севастополя, защищал и освобождал Кубань и Донбасс, получил пять ранений: под Волновахой, Севастополем, Новороссийском. Награжден 17 орденами и медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За боевые заслуги», «Медалью Жукова». Орден «Красной Звезды» за 1 сбитый и 1 подбитый самолеты получил в первый день высадки на севастопольскую землю.

После войны Сергей Архипович проработал 56 лет в школе учителем географии, являлся членом Русского географического общества, писал стихи, очерки и романы, печатался в газетах. В стихотворении «Малая Земля» он передал весь ужас войны:

«Грохочут бомбы, завывая,

Стальных осколков свист и вой

И волны брызгами взлетая

Идут на берег словно в бой.

Клочок земли Новороссийской

Горит огнем то там, то тут

Потом клочок родной и близкий

«Землею Малой» назовут.

Земля мала, но бой великий

Она вела здесь двести дней,

Она дороже всех реликвий:

Здесь кровь моя и кровь друзей.

Здесь промежутков нет у боя

Здесь бой один, как длинный взрыв,

Он небо сине-голубое

Багровым пламенем закрыл.

А черный дым дышать мешает

Глаза слезятся, звон в ушах…

Без стона друг мой умирает

Гранату сжав в своих руках.

Земля качалась под ногами

И море вздыбилось волной,

Вой самолетов, треск над нами

И гром на пристани Лесной.

Бои на море, у причалов,

И фронт везде, здесь нет тылов

В дыму «Полундр-р-а-а!» прокричали:

Ведет в атаку Ботылев.

И с гор Кавказа до Алтая

До стен великого Кремля

Прошла, на подвиг подымая,

На битву «Малая Земля».

Дедушка Сергея Архипова – Сергей Архипович в годы Великой Отечественной войны получил пять ранений и 17 боевых наград. Фото: Личный архив

А так о днях освобождения Донбасса Сергей Архипович вспоминал в своей автобиографии:

«О наградах не думали... В бою под Волновахой было так «жарко», что стволы орудий не успевали остывать. Стрелять приходилось и по приборам и прямой наводкой, волна за волной бесконечной полосой шли и шли немецкие бомбардировщики, сплошным потоком рядом с дорогами тянулись беженцы».

Сергей Архипов говорит, что в 2022 году, когда был мобилизован и встал в ряды защитников Донбасса, часто вспоминал о подвиге своих дедов.

- Я служил на Херсонском направлении, командовал взводом огневой поддержки, с честью исполняя военные обязанности, - рассказывает Сергей. - В декабре 2022 года был комиссован, прошел курс реабилитации. Вернулся на государственную гражданскую службу в Донецке и обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Сейчас занимаюсь волонтерской деятельностью, участвовал в патриотических уроках мужества для подрастающего поколения в Ставропольском крае, на Алтае, Новосибирской и Амурской областях. Я считаю это важным, так как сам хорошо помню уроки деда и горжусь им.

