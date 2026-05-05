На ж/д вокзале Донецка военные и молодежь станцевали «Вальс Победы». Фото: МГЕР в ДНР

Донецк стал площадкой масштабной патриотической акции «Вальс Победы», в которой приняли участие около 200 человек - представители различных силовых ведомств, также демобилизованные военнослужащие, участники СВО и студенты. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МГЕР в ДНР.

Акция прошла на железнодорожном вокзале. Юноши были в военной форме, девушки - в платьях в стиле 1940-х годов. Вальс прошел в рамках акции «Синий платочек Победы».

- Сегодня мы танцуем «Вальс Победы», как танцевали люди в 1945 году. Мы находимся в Донецке на привокзальной площади, где собрали около 100 пар, которые исполнили вальс Победы. Мы проводим эту акцию в Донецкой Народной Республике третий год, и мне приятно видеть, что с каждым годом она набирает все больше популярности, - рассказывает руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский. - Каждый вальс Победы мы проводим на каком-то красивом вокзале. В прошлом году это было Дебальцево. В этом году мы выбрали вокзал, который находится в столице нашей Республики - в Донецке. Это замечательный и красивый вокзал, который из-за боевых действий был недоступен в прошлые годы. Сейчас это более-менее мирная локация в нашем городе, поэтому не было раздумий о том, где проводить вальс Победы.

В центре вальса расположились те танцоры, которые получили тяжелые ранения в ходе боевых действий: один из ветеранов СВО танцевал в инвалидной коляске, еще двое участников вальсировали с протезами.

К ребятам также обратился министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

- Спасибо вам, ребята, что помните. Ведь наши парни, которые сегодня на передовой, - такие же герои, как их прадеды. А девушки с синими платочками - такие же хранительницы очага, надежды и памяти. Подвиг не умирает. Он передается через руки, через сердце, через этот синий платочек, - сказал Шимановский.

Кстати, железнодорожный вокзал был выбран неспроста. Здание было разрушено фашистами во время Великой Отечественной войны и заново отстроено в 1951 году. Этот вокзал выстоял все обстрелы со стороны ВСУ и продолжает быть украшением Донецка.

