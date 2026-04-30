В Донецке прошел финал Республиканского конкурса «Краса Донбасса – 2026». На участие поступило более 200 заявок от жительниц исторических регионов, а также из Ростовской и Воронежской областей. Очные кастинги прошли 80 девушек, а в финал вышли 25 участниц из ДНР, ЛНР и Воронежской области. Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», рабочей группы Содружества «Донбасс» и было приурочено к Году единства народов России. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.
Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский подчеркнул, что конкурс - не о внешней красоте в привычном формате, а о внутренней, душевной. Его задача - воспитать гармонично развитую личность, которая станет символом Донбасса. С момента основания более 15 талантливых участниц представили регион на Всероссийском и Международном уровнях.
- Блеск, дефиле, идеальные локоны - именно так мы и представляем себе конкурс красоты. Но «Краса Донбасса» давно сломала этот шаблон. Здесь жюри и зрители смотрят глубже: им интересны убеждения, цели, сила характера, готовность быть полезной обществу. И наши участницы смогли показать, что такое гармоничная, сильная личность, - сказал Шимановский.
Конкурс проходил с 23 по 29 апреля. Участницы соревновались в номинациях «Краса Донбасса - 2026» (18–25 лет) и «Юная Краса Донбасса - 2026» (16–17 лет). Программа заочных этапов конкурса включала несколько направлений: творческий номер, самопрезентацию, а также интеллектуальный и спортивный блоки. Члены жюри на протяжении всех конкурсных дней оценивали артистическое мастерство участниц, их ораторские способности, а также презентации о жизненных ценностях, увлечениях и целях. В рамках интеллектуального блока проверяли общую эрудицию и знания в разных областях. Спортивный этап включал оценку физической подготовки и совместную тренировку.
Кроме того, девушки посетили донецкий приют для животных «4 лапки»: они выгуляли питомцев, пообщались с ними и передали корм и необходимые вещи. В рамках конкурсной недели также прошел «диалог на равных» - спикером выступил командир «Дикой Дивизии Донбасса» Ахра Авидзба.
В 2026 году этап самопрезентации и спортивный блок провели впервые - это помогло максимально раскрыть разносторонний потенциал и навыки участниц. Финал завершился большим гала-концертом с дефиле в народных костюмах и вечерних платьях, а также выступлениями артистов, творческих коллективов и финалиста проекта «Голос», наставника молодежи Донбасса Василия Пасечника.
Победительницей в главной номинации стала Ангелина Данилова из Донецка. Среди юных участниц первой стала Доминика Кутешонкова (также Донецк). Впервые вручили спецноминацию «Краса Содружества «Донбасс»», ее обладательницей стала Юлия Новикова из Воронежской области.
Титулы вице-мисс получили: София Полянская («Первая Вице-Мисс»), Полина Иванова («Вторая Вице-Мисс»), Мария Александрова («Первая Вице-Юная Краса»), Александра Царенкова («Вторая Вице-Юная Краса»).
- В первую я участвовала для того, чтобы доказать другим девушкам, что все возможно, главное - пробовать вновь и вновь. Самым трудным было перебороть свои внутренние страхи и перешагнуть через себя, уверенно выйдя на сцену, - рассказала обладательница титула «Краса Донбасса» Ангелина Данилова.
Несколько участниц пригласили на Всероссийский конкурс «Королева Боспора» в Крыму - среди них Ангелина Данилова, Мария Александрова и Мария Демьянцева.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ