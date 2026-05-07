Продолжают историю своего рода: Ветеран СВО из ДНР Александр Слуцкий рассказал о своих героических предках и как его сын сейчас защищает Донбасс

Александр Слуцкий встал на защиту Донбасса в 2014 году. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Майор Александр Слуцкий - человек, чья жизнь стала воплощением преданности воинскому долгу. Его путь защитника начался еще в 2014 году: за годы службы он проявил себя как талантливый организатор, пройдя путь до начальника штаба воинской части. Несмотря на выход на пенсию в 2021 году, он не смог остаться в стороне, когда началась специальная военная операция. В 2022 году он добровольно пошел защищать Родину, где три года командовал взводом на самых сложных участках передовой, заслужив признание сослуживцев и высокие боевые награды. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Сегодня Александр Борисович с гордостью наблюдает за успехами своего сына, Дмитрия Слуцкого, который продолжил офицерскую династию. Лейтенант Слуцкий несет службу в зоне спецоперации с 2022 года. За мужество, проявленное в ходе ожесточенных боев, Дмитрий был удостоен государственной награды «За освобождение Мариуполя». Даже полученное ранение не сломило волю молодого офицера: после восстановления он принял решение остаться в строю, делом подтверждая, что сыновья нынешних героев достойны своих отцов.

Дмитрий Слуцкий несет службу в зоне спецоперации с 2022 года. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

- Отец и сын продолжают историю своего рода, тесно связанную с героической историей защиты Отечества: его дядя, старший лейтенант Константин Емельянов, сражаясь в рядах 2-го Белорусского фронта, пропал без вести при форсировании Днепра в 1943 году, - отмечают в фонде.

Ветеран СВО из ДНР Александр Слуцкий рассказал о своих героических предках. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Другим примером для подражания стала тетя, Валентина Емельянова. Капитан контрразведки «СМЕРШ», она прошла через бои на Миус-фронте, дошла до Берлина и после Победы служила в столичной комендатуре, вернувшись в родной Донецк только в 1948 году.

