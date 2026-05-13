В Мариуполе задержан серийный вор, взламывавший замки и проникавший в дома. Фото: МВД ДНР

В Ильичевском районе Мариуполя полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В дежурную часть обратилась 35-летняя местная жительница: из ее дома пропал телевизор. Оперативники выяснили, что подозреваемый взломал замок входной двери, проник в жилище и вынес технику. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Похищенное изъяли и вернули хозяйке.

Выяснилось, что мужчина причастен еще к шести аналогичным кражам в разных районах города. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР выявили жительницу Донецка 1977 года рождения, которая под псевдонимом в одном из мессенджеров публиковала материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России.

