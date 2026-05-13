Дончанку привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Фото: МВД по ДНР

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР выявили жительницу Донецка 1977 года рождения, которая под псевдонимом в одном из мессенджеров публиковала материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

В отношении женщины составили административный протокол. Материалы передали в Кировский межрайонный суд Донецка. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

В МВД по ДНР напомнили, что публичная дискредитация армии влечет административную ответственность, а при повторном нарушении - уже уголовную.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Донецка произошла авария, в которой погибла женщина. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Opel Zafira, находясь в состоянии опьянения, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР создали карту-схему сельхозземель

Больше 67 процентов территории ДНР занимают земли сельхозназначения (подробнее)