В ДНР создали карту-схему сельхозземель

Земля - главный ресурс в сельском хозяйстве. Чтобы развивать агропромышленный комплекс, нужно точно знать, какими угодьями располагает Республика, в каком они состоянии и как их эффективнее использовать. Об этом заявил вице-премьер - министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко.

Сегодня больше 67 процентов территории региона занимают земли сельхозназначения. Из них около 82 процентов - это пашня с высоким потенциалом. Однако часть полей до сих пор остается в «серой зоне» из-за взрывоопасных предметов.

В рамках госпрограммы РФ в ДНР уже создали карту-схему сельхозземель. Данные брали из Росреестра, спутниковых снимков и материалов землеустройства. Для аграриев это практичный инструмент: поможет лучше планировать посевные площади, вовлекать неиспользуемые земли в оборот, повышать культуру земледелия и принимать точные решения с учётом особенностей конкретных территорий.

Ранее сообщалось, что аграрии ДНР подали заявки на разминирование 47 тысяч гектаров сельхозземель.

