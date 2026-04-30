НовостиОбщество30 апреля 2026 14:42

Аграрии ДНР подали заявки на разминирование 47 тысяч гектаров сельхозземель

Сельскохозяйственные угодья ДНР находятся вдоль линии боевого соприкосновения, существовавшей до 2022 года
Владислав ГУЩИН
Аграрии ДНР подали заявки на разминирование 47 тысяч гектаров сельхозземель. Фото (архив): МЧС России по ДНР

Аграрии ДНР подали заявки на разминирование 47 тысяч гектаров сельхозземель. Фото (архив): МЧС России по ДНР

Аграрии Донецкой Народной Республики подали заявки на разминирование порядка 45–47 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения, существовавшей до 2022 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Артем Крамаренко.

По его словам, это один из экстенсивных ресурсов расширения сельхозземель, которые можно вовлечь в оборот. Заявки от предприятий уже есть. Темпы разминирования пока умеренные, но в работе задействованы крупные силы. За прошлый год удалось разминировать и вернуть в использование около шести тысяч гектаров. Работы идут снизу от моря, выше к Докучаевску и дальше к линии боевого соприкосновения.

Ранее Артем Крамаренко сообщил, что в Донецкой Народной Республике рассматривают проекты по закладке яблоневых и вишневых садов.

