Аграрии ДНР подали заявки на разминирование 47 тысяч гектаров сельхозземель. Фото (архив): МЧС России по ДНР

Аграрии Донецкой Народной Республики подали заявки на разминирование порядка 45–47 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения, существовавшей до 2022 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Артем Крамаренко.

По его словам, это один из экстенсивных ресурсов расширения сельхозземель, которые можно вовлечь в оборот. Заявки от предприятий уже есть. Темпы разминирования пока умеренные, но в работе задействованы крупные силы. За прошлый год удалось разминировать и вернуть в использование около шести тысяч гектаров. Работы идут снизу от моря, выше к Докучаевску и дальше к линии боевого соприкосновения.

Ранее Артем Крамаренко сообщил, что в Донецкой Народной Республике рассматривают проекты по закладке яблоневых и вишневых садов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посевная кампания в ДНР уверенно набирает темп

В Минсельхозе ДНР рассказали, какие задачи стоят перед аграриями Республики (подробнее)