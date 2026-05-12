В Донецке для молодежи прошел концерт «Фронтовая песня». Фото: Министерство культуры ДНР

В Донецкой республиканской библиотеке для молодежи прошел концерт «Фронтовая песня», посвященный Дню Победы. Перед зрителями выступили местные барды Дмитрий Коломытцев и Сергей Правдин. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

В их исполнении прозвучали главные песни о Великой Отечественной войне: «Темная ночь», «Десятый батальон», «День Победы», «Катюша» и другие. Зал единодушно подпевал знакомые с детства слова.

Кроме общеизвестных композиций музыканты сыграли авторские песни о событиях в Донбассе с 2014 года и других героических страницах истории страны. Все желающие могли прочитать стихи и поделиться своими переживаниями о великом празднике.

Ранее сообщалось, что в Центре художественно-эстетического воспитания «Геликон» Донецкого республиканского художественного музея прошло музейное занятие под названием «Донецкая Народная Республика: история, культура, идентичность».

