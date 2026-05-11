Денис Пушилин вручил федеральные и региональные награды в честь Дня Республики. Фото Сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике прошли торжественные мероприятия, посвященные 12-й годовщине образования региона. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды жителям Республики.

Обращаясь к собравшимся, Денис Пушилин поздравил всех с Днем Республики и отметил, что за прошедшие годы жители Донбасса прошли через множество испытаний.

В ДНР в день Республики наградили отличившихся жителей региона

- Самую важную для себя задачу мы реализовали. Ту задачу, о которой мечтали в далеком 2014 году: мы стали Россией, - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что теперь Донбасс является полноправной частью общероссийской жизни, активно интегрируясь во все аспекты - от экономики до политики.

Денис Пушилин призвал не оправдывать текущие недоработки из-за боевых действий. По его словам, параллельно с отодвиганием линии боевого соприкосновения, в Республике активно ведется работа по восстановлению и развитию: строятся больницы, детские сады, дороги, преображаются населенные пункты.

- Делать нужно это уже сейчас, потому что после победы работы предстоит еще больше, - констатировал Денис Пушилин. - Запрос у наших жителей большой. Донбасс всегда был требовательным, так будет и дальше.

Глава региона выразил искреннюю благодарность всем, кто вносит вклад в общее дело - как на передовой, так и в тылу.

- От каждого из нас зависит, каким будет Донбасс. Зависит, какой будет наша страна, какой мы ее передадим следующим поколениям. Я уверен, что у нас все получится, - отметил Денис Пушилин.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой. Фото Сайт Главы ДНР

После официальной части Денис Пушилин вручил сотрудникам министерств, администраций муниципальных округов, государственных предприятий, казначейства, а также представителям спортивных учреждений почетные грамоты и благодарности Президента РФ, медали «За трудовую доблесть» и «За полезные обществу труды» II степени, знаки отличия «За заслуги перед ДНР» II и III степени.

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой, в которой выступили вокальные и хореографические коллективы, солисты филармонии, а также приглашённые артисты из Ростовской области.

