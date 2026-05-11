В музее Донецка прошло занятие об истории, культуре и идентичности ДНР. Фото: Министерство культуры ДНР

В Центре художественно-эстетического воспитания «Геликон» Донецкого республиканского художественного музея прошло музейное занятие под названием «Донецкая Народная Республика: история, культура, идентичность». Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.

Участниками встречи стали воспитанники сразу нескольких воскресных школ. К ребятам присоединились ученики из Кафедрального Спасо-Преображенского собора, Храма в честь апостола Андрея Первозванного и Соборного храма святых Петра и Февронии Донецкой Епархии.

В ходе занятия дети изучили хронику событий, начиная с 2013 года, разобрались в причинах и последствиях того, что происходило в регионе. Они также познакомились с настоящими защитниками Донбасса и узнали о многовековом культурном коде края.

Ранее сообщалось, что в Гранитном активисты «Молодой Гвардии» развернули 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики. Акция прошла в честь 12-й годовщины образования Республики.

