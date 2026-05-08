В ДНР создали музей Великой Отечественной войны

Правительство Донецкой Народной Республики создало музей истории Великой Отечественной войны, в который вошли два музея и мемориал. Об этом ТАСС сообщил министр культуры Республики Михаил Желтяков.

Новое учреждение объединило мемориал шахты №4/4-бис, музей Великой Отечественной войны, расположенный под памятником «Твоим освободителям, Донбасс», а также музей, посвященный подпольному движению, который находится в Центре славянской культуры. Все эти объекты расположены в Калининском, Киевском и Ленинском районах Донецка.

Министр добавил, что решение о создании музея приняло Правительство ДНР. В планах - расширение территории мемориала шахты №4/4-бис, который реконструировало Российское военно-историческое общество.

Ранее сообщалось, что в ДНР благоустроили памятники Великой Отечественной войны в четырех округах.

