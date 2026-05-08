В ДНР благоустроили памятники Великой Отечественной войны в четырех округах. Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

В преддверии Дня Победы дорожники почтили память героев Великой Отечественной войны. Сотни памятников расположены вдоль автомобильных дорог Республики. В этом году дорожники приняли активное участие в приведении этих монументов в порядок - благоустроили памятники в Старобешевском, Амвросиевском, Мангушском и Володарском округах.

Кроме того, в этом году приводят к нормативному состоянию и сами дороги, ведущие к этим мемориалам. Директор ГКУ ДНР «Служба автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин поздравил всех с наступающим праздником и отметил, что сегодня важная задача - сохранить память о героях и передать ее будущим поколениям. Именно поэтому традиция благоустраивать памятники Великой Отечественной войны будет продолжаться.

- Низкий поклон всем воинам Великой Отечественной войны, здоровья ветеранам, и тем, кто сейчас на передовой, мира и благополучия каждой семье, - сказал Тюрин.

