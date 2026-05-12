Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Калининском районе Донецка. Фото: МВД ДНР

В Калининском районе Донецка произошла авария, в которой погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Opel Zafira, находясь в состоянии опьянения, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Водитель попытался скрыться, но его задержали очевидцы до приезда полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, что в Снежном на улице Ленина произошло столкновение двух легковых автомобилей. В одной из машин находились пять человек, трое из них погибли. Спасатели МЧС России с помощью специального инструмента деблокировали пострадавших пассажиров и передали их сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. На месте происшествия работали шесть специалистов и одна единица техники МЧС России.

